Nelle scorse settimane in Spagna hanno accostato il nome di Sergio Ramos alla Juventus: lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno con il Real Madrid e si trasferirebbe a parametro zero. Al di là dell'altissimo ingaggio e alla concorrenza del Psg, però, la volontà del giocatore è quella di rimanere ancora a Madrid. Ramos è capitano e simbolo del Real, e anche se tra tre mesi scade il contratto e il rinnovo non è ancora arrivato, le intenzioni del giocatore sembrano abbastanza chiare.