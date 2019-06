Giornata di prime trattative a Milano dove il responsabile dell'Area Sport Fabio Paratici ha incontrato a Palazzo Parigi Beppe Riso, agente di Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo che piace anche al Milan. I bianconeri tengono d'occhio anche lui per l'estate. I neroverdi lo hanno acquistato nel 2016 in un'operazione portata in sinergia proprio con la Juve. C'è anche lui tra gli obiettivi di Fabio Paratici che oggi ha sondato il terreno con l''agente.