Tra i nomi sul taccuino della Juventus per il futuro del centrocampo c'è anche quello di un talento del Sassuolo, con cui è caldissimo l'asse di mercato. A strappare Stefano Sensi ai bianconeri, però, potrebbe essere il Milan, al momento favorito per chiudere l'affare. E, secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il jolly per chiudere la trattativa è Patrick Cutrone. Il centravanti rossonero, reduce da una deludente stagione da riserva alle spalle di Gonzalo Higuain prima e di Krzysztof Piatek poi, sta pensando a un'avventura in neroverde.