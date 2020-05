La Juventus sta cercando di far quadrare le trattative con il Barcellona, nella speranza di riuscire a convincere Arthur a lasciare la Catalogna. Lo scambio con Pjanic resta ancora bloccato, così i bianconeri valutano altre opzioni, compresa quella che porta a Semedo. Il giocatore vuole cambiare aria e il Barça sembra intenzionato ad accontentarlo. Eppure, come scrive Mundo Deportivo, Semedo sembra essere la chiave anche per portare Lautaro Martinez dall'Inter al Barcellona: il giocatore andrebbe al City per Cancelo, che a sua volta verrebbe rigirato ai nerazzurri per arrivare al Toro. La Juve potrebbe rovinare tutti i piani dell'Inter, ma l'ultima parola spetta ancora a Semedo.