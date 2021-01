Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Genoa è alla ricerca di un altro attaccante e lo avrebbe individuato in Adolfo Gaich. L'argentino, al momento al CSKA, è in uscita e potrebbe fare al caso del club di Preziosi. Attenzione all'interesse dell'Union Berlino, che potrebbe inserirsi nelle ultime ore. In ogni caso, per SI, la vicinanza di Gaich al Genoa è ulteriore conferma di un altro tipo di affare in dirittura d'arrivo: quello di Scamacca alla Juventus. Il Grifone, infatti, per prelevare l'attaccante andrà a occupare l'ultimo slot di extracomunitari a disposizione. E dopo il boom al San Lorenzo, Adolfo è pronto a spiccare il volo in Italia, liberando Scamacca.