Fabio Paratici continua a lavorare sul fronte quarta punta. A maggior ragione con l'avvicinamento di Milik al Marsiglia, uno dei nomi più caldi è quello del 22enne Gianluca Scamacca. Ecco cosa scrive Tuttosport oggi in edicola: "Azzurrino di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genoa. I rapporti tra la Juventus e i neroverdi sono eccellenti, dunque non è così problematico imbastire una trattativa, foss'anche 'creativa' impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Occorre però convincere anche il Genoa a privarsi per i prossimi sei mesi di un giocatore perfettamente integrato e utilissimo alla causa. Non a caso mercoledì, dopo la partita proprio contro la Juventus, il tecnico Ballardini sottolineava: 'Scamacca è un ragazzo che vogliamo tenerci stretto. Sono contento di averlo tutti i giorni e di allenarlo, per cercare di migliorarlo nel suo percorso di crescita. Non pensiamo al mercato e alle squadre che non lo vogliono'. Pure con il Genoa, comunque, i rapporti sono consolidati e rodati: dunque un'intesa la si potrà trovare".