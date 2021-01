Il ds del Genoa Francesco Marroccu ha detto chiaramente che il club rossoblù non ha nessuna intenzione di lasciar partire Gianluca Scamacca, entrato nel mirino della Juventus che l'ha individuato come possibile quarta punta per la seconda parte della stagione. Secondo Sky Sport però se i bianconeri trovassero l'accordo col Sassuolo, proprietario del cartellino, il Genoa sarebbe disposto a fare un'eccezione per la Juve e privarsi dell'attaccante classe '99. Al momento però col Sassuolo c'è distanza sulla formula: si tratta sulla base di un prestito di sei o diciotto mesi, al termine del quale la Juve vorrebbe inserire il diritto di riscatto e i neroverdi l'obbligo.