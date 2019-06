di Marcello Chirico

Maurizio Sarri è il favorito per prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Sarà lui, però, l'uomo giusto per i bianconeri? Risponde alla domanda il nostro direttore editoriale, Marcello Chirico, insieme a un ospite d'eccezione: si tratta di Gianfranco Pecile, di professione tactical analyst. Dopo la conquista dell'Europa League sulla panchina del Chelsea, con un secco 4-1 contro l'Arsenal, Sarri sembra pronto a raccogliere il testimone di Allegri per tentare l'assalto alla prossima Champions League. Lo scetticismo generale nei suoi confronti, soprattutto da parte dei tifosi che mal gradiscono il suo passato al Napoli, sarà confermato dall'esperto di tattica oppure no?



Scopritelo nell'ultimo video di Chirico per ilBiancoNero.com: