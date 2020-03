Jadon Sancho è uno dei pezzi da novanta nei radar della Juventus che sta pianificando il tentativo per un top player da affiancare a Ronaldo. Sul classe 2000 del Borussia Dortmund c'è anche il Manchester United che vorrebbe riportarlo in Premier dopo essere cresciuto nel City. A lanciare un messaggio a Sancho è l'ex attaccante dei Red Devils Dimitar Berbatov: "Si sta parlando molto di questa trattativa, penso che uno come lui non dovrebbe pensarci due volte ad accettare lo United. Sarebbe un grande acquisto, ha tanta qualità e segna molto. Solskjaer sta costruendo una squadra molto giovane e forte, quindi Sancho sarebbe un colpo fantastico".