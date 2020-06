di AM

C'è anche la Juve su Luka Romero. Il baby dei record, colui che ieri sera nella sfida contro il Real Madrid è entrato nella storia del calcio spagnolo: entrato all'83esimo è diventato il più giovane esordiente della storia della Liga, a 15 anni e 219 giorni, battendo un record che durava dal 31 dicembre 1939 (di proprietà di Francisco Bao Rodríguez ‘Sansón’, a 15 anni e 255 giorni). Talento di proprietà del Maiorca ha già ammiratori ovunque.



In Spagna raccontano di un suo "incontro" con Dani Alves, l'ex Juve che lo segnalò al Barcellona dopo averlo visto palleggiare sulla spiaggia di Ibiza. Per tutti è l'erede di David Silva, nonostante sia nato solo il 18 novembre del 2004. Idolo, ovviamente, Lionel Messi, anche se potrebbe non emularne il futuro, inteso come approdo in blaugrana. Sì, perché il Barcellona lo vorrebbe, ma su Romero ci sono anche Real Madrid, Chelsea e Juve. Tutte molto interessate. Di certo è partito con il piede giusto.