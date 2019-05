Alessio Romagnoli giura amore al Milan in un post pubblicato su Instagram dopo l'amara vittoria contro la Spal che non è servita ai rossoneri per qualificarsi alla prossima Champions League: ​"Ora due partite in Nazionale per chiudere al meglio la stagione... ci vediamo a luglio". Un messaggio di mercato, per il Milan e per la Juve.