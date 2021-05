Accostato alla Juventus in sede di mercato, Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato a Dazn del suo futuro: "Io vorrei sempre giocare poi le scelte le fa il mister. Io sono pronto a dare tutto me stesso finché sarò qua. Poi ora l'importante è la squadra e l'obiettivo comune. Chi gioca dia l'anima. Il futuro? Io ho un altro anno di contratto sono domande che dovete fare ai dirigenti e non a me".