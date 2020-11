1









La Juventus ha puntato gli occhi oltre confine. Secondo 3rd Degree, gli scout bianconeri sono andati più volte in America per visionare Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 dell'FC Dallas. Già 17 presenze e 4 assist ad appena diciannove anni, è considerato uno dei migliori giovani dell'MLS e ha una valutazione di circa 2 milioni di euro. La Juve è pronta a fare sul serio, e presto potrebbe presentare un'offerta di circa 6/7 milioni. L'obiettivo è quello di aprire un nuovo canale con l'MLS, come fatto dal Bayern Monaco che da lì ha pescato Alphonso Davies.