Aaron Ramsey potrebbe tornare in Premier League, il campionato da cui è arrivato alla Juventus l'anno scorso (sponda Arsenal). Su di lui c'è il Newcastle, arrivato 13° nell'ultimo campionato di Premier League. Come riporta il Sun, infatti, il club bianconero inglese sarebbe disposto a pagare il centrocampista 20 milioni di euro all'anno. Nel caso in cui il Newcastle riuscisse ad acquistare Ramsey, il gallese diventerebbe il giocatore più pagato nella storia delle Magpies. Non è nota, invece, l'entità di un'eventuale offerta alla Juve.