di Cristiano Corbo

Quique Setién si è messo comodo. Da Barcellona dicono che nessuno come lui si sta divertendo in questo periodo: in mano ha l'occasione della vita, ma non è fatto per sentire pressioni o viverla d'ossessioni. Ha sempre avuto una certa confidenza con se stesso, e il primo punto all'ordine della sua esperienza è trasmettere fiducia. Dimostrare di sapere cosa vuole, come lo vuole, perché lo vuole. La chiarezza come strada verso la vittoria.



TUTTI E RAKITIC - Ecco, hanno apprezzato tutti. Calciatori, tifosi, soprattutto dirigenza. Setién ha già fatto sapere che Griezmann sarà il centravanti al posto di Suarez, che Messi si muoverà con libertà assoluta su tutto il fronte d'attacco. Che Carlos Perez sarà il terzo d'attacco, se non dovesse arrivare un regalo dal mercato (Bernardeschi?). E che a centrocampo conta tantissimo su Arthur e Vidal, oltre chiaramente a Busquets e De Jong. Manca qualcuno? Sì, Ivan Rakitic. Non fa parte della sua prima visione del Barça: l'okay alla cessione non sarà un problema. Ecco perché la Juve continua a sondare il terreno, in attesa di concretizzare qualcosina in uscita. Ecco perché l'eventuale okay di Setién no, non sarebbe assolutamente un problema.