Ivan Rakitic è uno dei centrocampisti accostati alla Juventus ormai da diversi mesi. Il croato non è felice al Camp Nou e in una recente intervista ha dichiarato di non voler essere trattato come "un sacco di patate". Parole che non sono passate inosservate in Catalogna e delle quali, forse, solo il tecnico Quique Setien non si è accorto: "Io non ho mai avuto informazioni sul fatto che lui voglia lasciare il club - le sue parole a Cadena Ser -, né me lo ha mai comunicato lui stesso. Con me ha sempre giocato molto e può continuare a farlo".