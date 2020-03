Juventus e Barcellona ancora al tavolo, ancora per affari insieme. Dopo lo scambio che ha coinvolto Marques e Matheus Pereira, dopo i molti colloqui degli scorsi mesi le parti si stanno riavvicinando. Sul piatto, in estate, c'erano Rakitic e Bernardeschi, poi c'è stato Emre Can, passato a gennaio al Borussia Dortmund. E ora? Douglas Costa.



Come scrive il Mundo Deportivo, già nella sessione invernale il brasiliano era stato sul tavolo, con le parti che avrebbero impostato il clamoroso scambio: Douglas Costa al Barcellona, Rakitic alla Juve. Da subito. Le società non hanno trovato l'intesa e così ognuno è andato dritto per la sua strada, con i bianconeri che adesso hanno ritrovato l'esterno anche sul campo dopo molte settimane in infermeria. Idea viva anche per la prossima estate, sintomo di un feeling acceso tra Juve e Barcellona da cavalcare.