Nelle scorse settimane la Juventus aveva pensato anche a Fabio Quagliarella come possibile quarta punta per completare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. L'attaccante ha frenato sul nascere ogni idea bianconera con un post su Instagram nel quale ringraziava per l'interessamento ma giurava fedeltà alla Sampdoria. A distanza di tempo, il presidente del club blucerchiato Massimo Ferrero ha risposto così a chi gli ha chiesto se la Juventus si fosse fatta sentire per Quagliarella: "Non mi ha chiamato nessuno".