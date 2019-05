Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, è tornato a lodare Dennis Praet, talentuoso centocampista da tempo nel mirino della Juventus, sulle pagine de Il Corriere dello Sport: "E' da grande squadra, anche se il ruolo che in futuro lo potrà proiettare tra i migliori d’Europa è quello di play basso, davanti alla difesa, e non di mezzala: avevo deciso di utilizzarlo lì, ma poi è arrivato Ekdal che ci ha dato spessore internazionale. Praet può essere il Modric o il Pjanic del domani perché sa giocare, contrastare e ha l’agonismo giusto". E i bianconeri, in prima linea per Praet, valutano il suo acquisto nel prossimo mercato estivo.