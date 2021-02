La Juventus per Paul Pogba ci ha provato davvero. Da aprile 2020 fino ai mesi scorsi, la Juve ha messo sul piatto diverse possibili operazioni che il Manchester United ha rifiutato per motivazioni sempre differenti: come riporta calciomercato.com, prima il club inglese ha rifiutato l'idea di prendere uno tra Douglas Costa o Miralem Pjanic, poi finito al Barcellona in un altro scambio. Solo cash per Pogba, oltre 100 milioni, ripetevano da Manchester. Anche quando nei mesi successivi sono spuntate le potenziali pedine Aaron Ramsey e Adrien Rabiot per uno scambio,