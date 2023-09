A voler sdrammatizzare viene da dire che, con o senza di lui, allacambia poco, alla luce della scorsa stagione. Eppure, anche se può suonare un po' strano, l'assenza di Paul- con tempistiche ancora tutte da definire - può davvero variare i piani dei bianconeri, che nonostante tutto erano fiduciosi di poter contare su di lui almeno "a tempo parziale", sfruttando il suo contributo nei momenti in cui era necessario un giocatore capace di fare la differenza, un leader tecnico di esperienza internazionale in una squadra composta da tanti giovani in rampa di lancio.Ci credeva Massimiliano, ma evidentemente ci credeva anche Cristianoche, pur dovendo certamente rispettare i diktat della proprietà, ha scelto di non intervenire sul mercato alla ricerca di un altro centrocampista, limitandosi a confermare Adriene Manuel- i due titolari - completando il reparto con Weston(la cui permanenza, a questo punto, suona più che mai come una buona notizia) e i giovani Nicolò, Fabioe Hans. Insomma il talento del francese Campione del Mondo, emerso con qualche "lampo" anche nei pochi minuti disputati quest'anno, avrebbe sicuramente fatto comodo alla Juve, ormai convinta (o quasi) che il peggio per lui fosse finalmente alle spalle.A quanto pare non era così, anzi all'orizzonte c'era una tempesta ancora più minacciosa. E per carità, magari la situazione avrà uno sviluppo meno "drammatico" di quanto già in molti temono, ma è inevitabile che Madama debba correre ai ripari fin da ora, un'altra volta. Se il mercato è lontano per pensare concretamente a un suo sostituto, tanto per cominciare Allegri dovrà arrendersi al fatto che la qualità e la leadership su cui dovrà puntare saranno quelle di altri giocatori: sostanzialmente Wojciech, capitane il suo "pupillo" Adrien, oltre a Dusane Federicoper l'attacco. Meglio dimenticarlo, Pogba, per quanto possa far male. Se poi tornerà, prima o poi, meglio per tutti.