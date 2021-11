La Gazzetta dello Sport pone l'accento sulla questione. In particolare, per il quotidiano, la possibilità di rivedere Paul a Torino pare molto scarsa. "Pogba oggi guadagna 14 milioni di euro netti a stagione, più bonus. E avrebbe rifiutato un’offerta al rialzo dello United. Sono cifre enormi per la Juve, superate nella sua storia solo per l’affare Ronaldo. Per vedere Pogba tornare a Torino serve la forte volontà del giocatore, che lo porti a una scelta non proprio da 'commercialista'", si legge sul quotidiano.