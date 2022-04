In Inghilterra non escludono la Juventus dalla corsa a Paul Pogba: i bianconeri, riferisce il Mirror, sono in lotta con PSG e Real Madrid per il centrocampista francese, in scadenza con il Manchester United. Un colpo a parametro zero e un grande ritorno che farebbero piacere al giocatore e a tutto l'ambiente, ma che può essere realizzato solo a cifre favorevoli.