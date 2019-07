La Juventus continua a lavorare al ritorno di Paul Pogba a Torino dal Manchester United. La concorrenza del Real Madrid è fortissima, ma, se non altro, i Red Devils sembrano ormai essersi rassegnati all'addio del centrocampista francese in estate. E, secondo quanto riportato da Goal.com, lo United è a un passo da un ex bianconero proprio per sostituire Pogba: si tratta di Mario Lemina, oggi al Southampton, che nei prossimi giorni può approdare a Manchester per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.