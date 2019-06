Paul Pogba ha manifestato il desiderio di lasciare il Manchester United, infiammando la lotta tra Juventus e Real Madrid: entrambi i club considerano il francese un obiettivo primario per il centrocampo. I Red Devils, però, potrebbero prendere una decisione “drastica” per quanto riguarda il futuro del giocatore: secondo Sport, il vicepresidente dello United Ed Woodward intende rifiutare ogni offerta in arrivo per Pogba durante la prossima finestra di mercato. Non è una questione di soldi, ma di progetto condiviso con Solskjaer, che considera Paul un elemento fondamentale per la crescita della squadra. Persino gli ottimi rapporti tra la Juve e Mino Raiola e il pressing portato avanti negli scorsi mesi da Fabio Paratici potrebbero non essere sufficienti per l’affare Pogba.