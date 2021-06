Paul Pogba è un chiodo fisso nella mente della Juventus, ciclicamente torna con la speranza di mettere in piedi il suo acclamato ritorno. Il Manchester United, come scrive il Corriere dello Sport, avrebbe accettato l’idea di vendere il francese in questa sessione di mercato estiva, per evitare di perderlo a zero tra un anno (il suo contratto scadrà nel 2022). Il prezzo? 80 milioni di euro, Juve avvisata.