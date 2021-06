La Juventus pensa da diverso tempo al ritorno di Miralem Pjanic, precisamente da quando Allegri è tornato sulla panchina bianconera. Il possibile ritorno presenta diversi ostacoli (QUI i dettagli), nel frattempo ci starebbero pensando anche due altri club italiano. Stando a quanto riporta As, le squadre in questione sarebbe il Napoli di Spalletti e l’Inter di Inzaghi. Per tornare in Italia, il bosniaco dovrebbe innanzitutto decurtarsi lo stipendio di 7 milioni di euro che percepisce al Barcellona.