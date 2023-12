La Juve continua a lavorare su Kalvin. Il centrocampista è ormai in uscita dal Manchester City, ma, stando a quanto riportato da Sky Sport, manca ancora l'ok di Allegri per proseguire la trattativa. Il tecnico della Juventus, infatti, continua a ragionare sul colpo migliore per la sua squadra e in questo momento l'idea di arrivare a una mezz'ala con tanti gol nei piedi è sicuramente più intrigante.