Attraverso il sito ufficiale, la Juventus ha rivelato ai fan come scaricare il kit vincitore della campagna “Your Icon”, da utilizzare su PES 2020:

“Lo avete scoperto e apprezzato su YourIcon.Juventus.com.



Lo avete votato sulla piattaforma Socios.com.



Adesso potete usarlo per giocare a eFootball PES 2020! Parliamo del design vincitore della campagna “Your Icon”, che da oggi è disponibile per l’upload come edizione speciale dell’Home Kit 2019/2020 della Juventus!



Un kit unico, che unisce creatività e immaginazione nel reinventare l’Icon di Juventus: un’occasione esclusiva per tutti gli appassionati di eFootball PES. Tutto quello che dovete fare è scaricare qui il kit, caricarlo su un drive USB e poi successivamente, utilizzando la modalità edit, caricarlo sulla piattaforma di gioco”