Lorenzo Pellegrini è uno dei due intoccabili insieme a Nicolò Zaniolo. Questa la volontà della Roma secondo il Corriere dello Sport. I giallorossi non hanno intenzione di cedere il centrocampista classe '96 che piace alla Juventus. Non vogliono nemmeno ascoltare nessun tipo di offerta e sono pronti a dare una responsabilità in più al giocatore: con i possibili addii di Dzeko (prima scelta di Pirlo per l'attacco della Juve) e Kolarov, infatti, Pellegrini sarà il nuovo capitano della Roma.