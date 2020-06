1









Il futuro di Pedro potrebbe essere in Italia. In scadenza ci contratto con il Chelsea, l’esterno spagnolo è un’idea concreta di mercato di Juventus e Roma, e al momento i giallorossi sembrano essere in vantaggio. È quanto riporta il Tempo, secondo cui la dirigenza del club capitolo è convinta di averlo in pugno, avendo fatto tutto il possibile con l’intermediario che si sta occupando dell’operazione. A Roma c’è l’intenzione di mettere in atto un’importante campagna di cessioni, perciò il colpo finale verrà sferrato dopo qualche uscita. In questo scenario, alla Juve resterebbe poco tempo per far cambiare idea, e meta, a Pedro.