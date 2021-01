Dopo la sconfitta contro il Napoli, l'allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato anche del futuro di Leonardo Pavoletti, negli ultimi giorni accostato alla Juventus: "Su Pavoletti non c’è nessun dialogo al momento - ha detto il tecnico rossoblù - non so nulla". Così Di Francesco ha smentito un'eventuale partenza dell'attaccante in tempi brevi. La Juve cerca una quarta punta e si è fatto anche il nome di Pavoletti, ma per ora il Cagliari non ha intenzione di cederlo.