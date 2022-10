Osservato speciale. Centrale serbo che, come Vlahovic, è cresciuto nel Partizan Belgrado. Classe 2001, Pavlovic a Torino è stato giovanissimo in visita e ha rischiato di anticipare il compagno di nazionale, poi il Monaco l'ha strappato alla concorrenza e ora il Salisburgo conta di monetizzare per 20/25 milioni di euro con il suo addio. Alla Juve piace molto, ma non è l’unico difensore in lista: ci sono anche Gabriel (Arsenal), Igor (Fiorentina), Ndicka (pronto a svincolarsi dall’Eintracht Francoforte) e Kiwior (Spezia), sul quale il Milan resta in vantaggio.