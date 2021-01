è punto fermo della retroguardia, a soli 21 anni è al livello dei più forti difensori in Europa. L’altro indiziato a raccogliere l’eredità di Bonucci e Chiellini è, che per la verità si trova a rincorrere. Alle spalle i guai fisici, lui scalpita per riprendersi la maglia da titolare, ma per il futuro nulla è certo, le garanzie non sono scontate. Anche perché le ultime voci di mercato che vedono la Juve interessata a Pau Torres , difensore del Villarreal, non possono lasciarlo tranquillo.e titubanti su classe 1997 del Sottomarino Giallo, su cui pende un ingente clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro.