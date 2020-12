Negli ultimi giorni il nome di Mesut Ozil è stato accostato nuovamente alla Juventus, come già successo in passato. Il trequartista tedesco non sta vivendo un momento felice all'Arsenal e il contratto in scadenza nel 2021 fa gola a tante big europee. Tra le ipotesi c'è anche un addio a gennaio, che però, secondo quanto riporta il Daily Mail, al momento è abbastanza remota. L'intenzione di Ozil infatti per ora è quella di non muoversi dall'Arsenal, per valutare con calma nei prossimi mesi il suo futuro.