La Juventus resta sempre sintonizzata sul mercato delle giovani promesse sparse in giro per il mondo. Come Nuno Mendes, terzino sinistro classe 2002 dello Sporting Lisbona. Il portoghese ricopre un ruolo che il club bianconero vorrebbe migliorare da anni, ma mettere le mani sul 18enne non sarà semplice. Come riporta Calciomercato.com, Nuno Mendes è entrato nel mirino di due big europee come Real Madrid e Manchester City.