Come scrive il Corriere dello Sport, dal Brasile si intensificano le voci che vogliono l'agente Giuliano Bertolucci determinato a sbloccare la situazione attorno al suo assistito David Neres in uscita dallo Shakhtar. La Juve è la sua destinazione ideale a tal punto da mettere in standby anche quel Benfica che per primo si era fatto sotto.