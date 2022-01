3









Non solo Vlahovic, la Juve è scatenata. Il mercato impazza in questa sosta e dopo il colpo in attacco, il club bianconero si muove per un colpo a centrocampo. Chi? Il primo nome è sempre quello di Nahitan Nandez, per cui i contatti sono stati aperti. Ma nelle ultime ore è spuntato anche Franck Kessie. In scadenza di contratto a giugno con il Milan e attualmente impegnato in coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, si libera a zero a fine stagione e la Juve si è fiondata immediatamente a caccia del colpo, come scrive il Corriere dello Sport, lavorando sotto traccia per cercare di anticipare tutti e piazzare la stoccata in questa sessione invernale. DENTRO E FUORI - La strada non è in discesa, considerando la concorrenza di Psg e Tottenham, ma soprattutto considerando l'ingaggio: il Milan ha offerto 6 milioni stagione per il rinnovo mentre il giocatore ha chiesto 8. Il nuovo corso della Juve ha dei parametri ben precisi e 7 milioni come tetto massimo annuo di stipendio. Intanto cresce l'idea Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari e che potrebbe rivelarsi un jolly tatticamente prezioso per Massimiliano Allegri. La Juve chiede il prestito, mentre il Cagliari vuole 2 milioni di prestito e 13 circa per il riscatto. E qui spunta il nome di Kaio Jorge: sul piatto c'è il prestito del giovane attaccante brasiliano per uno scambio di prestiti in attesa di fine stagione. Alla Juve, però, servono uscite: Ramsey è il primo, ma continua a fare resistenza, mentre l’Aston Villa è pronto a piazzare l’affondo per Bentancur (20 milioni) e l'Arsenal spinge sempre per Arthur, trovando la Juve non convinta dalla proposta.