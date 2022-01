14









Un passo alla volta, tessere di un puzzle che si sta componendo. La Juve non gioca solo sul tavolo Vlahovic, ma sta prendendo sempre più concretezza la pista Nandez. E cioè: se dovesse concretizzarsi l'uscita di un centrocampista - Ramsey in primis, ma Bentancur è ora il maggior indiziato per una cessione -, i bianconeri si fionderebbero sull'uruguaiano, ormai in uscita dal Cagliari. TUTTO DI FRETTA - Dopo aver flirtato con il Torino, parlato con il Napoli e valutato nuovamente la possibilità Inter, ora gli agenti di Vlahovic hanno proposto il giocatore alla Juventus. Che non ha chiuso la porta, anzi. Ha iniziato a vedere se c'è posto. Il club sardo continua a chiedere circa 18 milioni, ma l'apertura al prestito è un segnale importante, che non lascia indifferenti. Mentre si chiude il colpo dell'anno, può aprirsi ancora un po' di spazio, stavolta nel mezzo.