Vitaliy Mykolenko è l’ultimo nome entrato in orbita Juventus per rinforzare la corsia difensiva mancina dove c’è il solo Alex Sandro, chiamato spesso e volentieri ad andare oltre le proprie possibilità durante la stagione. Un problema da risolvere per il nuovo corso bianconero capeggiato da Pirlo, e che Paratici può sistemare. Il suo agente per l’Italia Stefano Antonelli ha rivelato di averne già parlato con il responsabile dell’area tecnica della Juve, che valuta le condizioni economiche dell’affare. Come riporta Calciomercato.com, si parla di un’operazione da circa 15/20 milioni di euro, in più il terzino della Dinamo Kiev occupa un posto da extracomunitario, il che obbliga i club interessati a ponderare le proprie scelte di mercato.