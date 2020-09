Almeno 55 milioni di euro: è questa, secondo Tuttosport, la richiesta dell'Atletico Madrid per Alvaro Morata. N​elle ultime ore si era parlato di uno scambio con Douglas Costa che però non ha mai trovato conferme. Secondo Radio Onda Cero, tuttavia, Morata non sarebbe in vendita, come confermato anche dai dirigenti del club spagnolo che hanno negato anche di essersi mossi per arrivare a Luis Suarez.