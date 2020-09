La Juventus guarda in Spagna non solo per Luis Suarez, ma anche per battere la strada per le eventuali alternativa. Come Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid con un passato in bianconero, con cui conquistò anche una finale di Champions. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nel contratto dell’attaccante spagnolo ci sarebbe una clausola che spaventerebbe non solo la dirigenza bianconera, ma tutte le possibili pretendenti qualora ci fossero: 180 milioni, ecco la cifra monstre per chi vuole Morata.