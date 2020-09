La Juve ha perso la pazienza e cambiato rotta. Niente Edin Dzeko, troppi i problemi tra Milik e De Laurentiis, che bloccano la cessione del polacco alla Roma e il conseguente arrivo del bosniaco in bianconero. Troppa l'attesa. Così Paratici si è mosso, nelle ultime 48 ore, quando tutto sembrava fermo, lanciando un segnale fortissimo. A sorpresa la Juve è tornata su Alvaro Morata, lavorando a un prestito molto oneroso con diritto di riscatto: secondo quanto appreso da IlBianconero.com, saranno 9 milioni di euro più 45 per l'opzione. La Juve non avrà obblighi e avrà la possibilità di prolungare il prestito per un altro anno. E il giocatore, che da tempo sperava di tornare a Torino e in Italia, ha già trovato l'accordo. Morata è pronto a partire per Torino.



IN ITALIA - Saranno ore decisive, le prossime per chiudere la vicenda numero 9. Sarà Morata il nuovo attaccante, nella sua seconda avventura bianconera. Domani il giocatore sarà a Torino per le visite mediche.



Dalla Spagna: Morata non si allena con l'Atletico, a breve a Torino!