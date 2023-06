Piùche, piùche. La Roma rigira il mercato in questo inizio di giugno. Maurito ha fatto sapere di voler giocare la Champions e quindi di preferire il Galatasaray alla Roma che nel frattempo ha allacciato i contatti con l’Atletico per Morata.. Così come Icardi ha il contratto in scadenza 2024, ma costa di più (circa 22-24 milioni) e ha pure il fiato sul collo dellache vorrebbe riportarlo per la terza volta a Torino.