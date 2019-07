. Lo riporta il quotidiano spagnolo As, raccontando dell'interesse bianconero per il classe 2000, che attualmente è impegnato con la Spagna negli Europei U19.Il Barcellona non vorrebbe privarsi del suo gioiellino, ma anzi valorizzarne il futuro, anche se Valverde non sembra dello stesso avviso e, anzi, ritiene Jordi Alba una pedina inamovibile nel proprio scacchiere tattico, difficilmente sostituibile. Ecco perché la Juve può essere una soluzione per il suo futuro. Colloqui fermi, ma le prestazioni del calciatore - anche con la Nazionale - stanno convincendo la Juventus sempre di più. Juan Miranda, il nuovo obiettivo, anche se per il momento nella testa del giovane c'è solo la Spagna.