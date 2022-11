Non è un mistero - scrive la Gazzetta - che la Juventus, consapevole che Adrien Rabiot difficilmente rinnoverà il contratto (scadenza 2023), guardi con un certo interesse a Sergejper l’estate. Ma alla Continassa vorrebbero blindare la pole position sul laziale già in inverno. E' questa la mossa bianconera, che in questo mese e mezzo di sosta vuole portare avanti i propri piani e creare la base per il colpo che verrà.