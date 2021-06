La Juventus è in cerca di un nome di alto livello a centrocampo, per guidare la rivoluzione di un reparto che nelle ultime stagioni ha sofferto terribilmente. Un tormentone del mercato bianconero in anni passati è stato quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio continua a essere un pezzo pregiato della rosa biancoceleste e, secondo Il Messaggero, attualmente ci sono il Liverpool e proprio la Juve su di lui: il prezzo fissato da Lotito e Tare è proibitivo però, 80 milioni di euro. Una chiave potrebbe essere Arthur come contropartita, anche se il suo stipendio potrebbe essere proibitivo per la Lazio.