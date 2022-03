Tra i tanti nomi accostati alla Juventus per il restyling a centrocampo, ci sono anche quelli dei laziali Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Come fatto notare da Gazzetta.it, la cessione di entrambi equivarrebbe a una vera rivoluzione in casa Lazio. La società di Lotito, tuttavia, sembra aver fissato il prezzo: per il serbo 70 milioni, con PSG e Manchester United le uniche al momento che potrebbero sborsare quella cifra. Lotito vorrebbe incassare invece almeno 40 milioni qualora lasciasse partire Luis Alberto, anche se per ora per lo spagnolo ci sono stati solo sondaggi dalla Liga.