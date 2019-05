Una notizia dell'ultim'ora che sconquassa il mercato della Juventus. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe avanzato in giornata alcuni contatti perdella lazio. Per l'emittente satellitare, inoltre, ci sarebbe già l'intesa di massima con il calciatore. Ve l'avevamo riportato in esclusiva un mese fa : la stagione del serbo ha giocato in favore dei bianconeri, abbassando le logiche pretese di Claudio Lotito. Un braccio di ferro che in estate portò a un nulla di fatto: adesso, ecco, è cambiato tutto. A tessere la trama? L'onnipresente Jorge Mendes, uomo di fiducia individuato già in passato da Lotito e da sempre vicino al'entourage di Milinkovic Savic.