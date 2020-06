La Juventus non smette di sognare un altro grande colpo a centrocampo. Il nome di Sergej Milinkovic-Savic continua a circolare in previsione del prossimo mercato, ma per la Juventus non sarà facile convincere Claudio Lotito, presidente della Lazio, a cederlo. Soprattutto, come riporta Calciomercato.com, Paratici dovrà scontrarsi con il Paris Saint-Germain, che non ha mai fatto mistero di voler portare il serbo sotto la Tour Eiffel. I parigini hanno già offerto 60 milioni per Milinkovic, ma la Lazio ha rifiutato: potrebbe cominciare ad aprirsi qualche spiraglio per una cifra superiore agli 80 milioni di euro. La Juve aspetta, in attesa del momento giusto.